تحطم مروحية أثناء هبوطها على مبني في مانهاتن بنيويورك (فيديو)

أعلنت إدارة الحرائق في مدينة نيويورك أنها تتعامل مع حادث تحطم مروحية أثناء هبوطها على مبني في مانهاتن، بنيويورك.

Video from @Liz_Aiello shows first responders in Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash pic.twitter.com/QUIfwC8Rl0 — Tony Aiello (@AielloTV) June 10, 2019

​وكتب الحساب الرسمي لإدارة الحرائق على موقع "تويتر" إن "أعضاء إدارة الحرائق في مدينة نيويورك يتعاملون الآن في موقع تحطم طائرة مروحية أثناء هبوطها على مبني في منهاتن".

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن "شخص واحد على الأقل قتل إثر تحطم المروحية".

وأضافت القناة أن "المروحية أجرت هبوطا اضطراريا عسيرا على سطح أحد المباني عقب اندلاع حريق".

#Breaking: Just in — Reports of a helicopter has crashed into a building in mid-town #Manhattan, New York Fire Department has responded and went out. — Developing… video Credit: @PlantBasedPapii pic.twitter.com/WRsJlwDVuz — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2019

وكانت إدارة الحرائق أعلنت في وقت سابق أنها تتعامل مع حادث تحطم طائرة على سطح أحد المباني في مانهاتن.

ومن جانبه، قال حاكم نيويورك إن المروحية حاولت الهبوط على سطح المبنى ولم يتم تحديد الأسباب الرئيسية لتحطمها وما إذا كان الحادث إرهابيا أم لا.

وأضاف أنه تم إبلاغ الرئيس ترامب بالحادث وهو يتابع التطورات والتفاصيل بنفسه.