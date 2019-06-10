الخارجية الأمريكية: سنحاسب الحرس الثوري في هذه الحالة

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة تحميل إيران مسؤولية محاولتها توسيع برنامجها النووي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الحل الوحيد هو التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، وأعربت عن تثمينها موقف الشركات والبنوك الأوروبية التي التزمت بالعقوبات على إيران.

الخارجية الأميركية: سنحاسب الحرس الثوري في حال قيام إيران أو وكلائها باستهداف المصالح الأميركية — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 10, 2019

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ستحاسب الحرس الثوري في حال قيام إيران أو وكلائها باستهداف المصالح الأمريكية.

وشددت الوزارة على أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة مع إيران، هو التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران.