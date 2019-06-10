عمدة نيويورك: لا مؤشرات على أن حادث تحطم المروحية في مانهاتن عملا إرهابيا

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو، إنه لا توجد مؤشرات على أن حادث تحطم الطائرة المروحية أعلى أحد أسطح المباني في مانهاتن، عملا إرهابيا، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد، يعتقد أنه قائد المروحية، ولم ينتج عنه إصابات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "لا مؤشرات على أن الحادث عملا إرهابيا"، مضيفا أن "الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد يعتقد أنه قائد المروحية، ولا يوجد إصابات."

وأكد أن "المبنى الذي تحطمت فوقه المروحية آمن الآن".

SPECIAL REPORT: At least one person killed after helicopter crashes into roof of high-rise building in Midtown Manhattan, CBS News confirms; investigators believe "some kind of mechanical issue" caused crash https://t.co/oTyd0OVi2j pic.twitter.com/JiGEAH5FPX — CBS Evening News (@CBSEveningNews) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وأوضح العمدة، أن "أسباب تحطم المروحية مازالت مجهولة"، مشددا على أنه هذا الحادث فردي وغير معتاد.

كما أشار إلى أنه مازال من غير المعلوم الجهة التي كانت تمتلك الطائرة، ولا الجهة التي انطلقت منها أو واجهتها.

وكانت إدارة الحرائق في مدينة نيويورك أعلنت، في وقت سابق، أنها تتعامل مع حادث تحطم طائرة على سطح أحد المباني في مانهاتن.