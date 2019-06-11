رئيس وزراء اليابان يزور إيران هذا الأسبوع ويلتقي مع خامنئي وروحاني

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، "إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيزور إيران خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو / حزيران، وسيجري محادثات مع الزعيم الأعلى "آية الله علي خامنئي" ومع الرئيس حسن روحاني.

وبحسب رويترز، صرح سوجا أيضا خلال مؤتمر صحفي بأن آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حيث تناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى.



وأضاف أن آبي سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما.

كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد ذكرت قبل نحو أسبوع أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيبحث خلال زيارة قريبة إلى إيران مع المسؤولين في هذا البلد التوترات الأخيرة بين إيران وأمريكا.

وتعتبر اليابان مشترياً رئيسياً للنفط الإيراني على مدى عقود، لكن لم يزر أي رئيس وزراء ياباني إيران منذ عام 1978.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد التقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في 23 يناير/ كانون الثاني على هامش منتدى دافوس للاقتصاد العالمي الرابع والأربعين الذي عقد في سويسرا.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي — 52"، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/ مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.