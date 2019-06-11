الهند ترفض التخلي عن "إس-400" من أجل "إف-35"

ولكي تتخلى الهند عن نية استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتوريد منظومات "ثاد" للدفاع الجوي ومقاتلات "إف-35" للهند.

وقد أنكر المسؤولون العسكريون الهنود مرارا اهتمامهم بمقاتلة الجيل الخامس الأمريكية ومنظومة "ثاد".

ويشار إلى أن منظومة "ثاد" تتفوق على "إس-400" في الثمن ولكن إمكانيات المنظومة الأمريكية محدودة جدا مقارنة بإمكانيات منظومة "إس-400" التي تتقدم على "ثاد" في مدى العمل وسرعة التفاعل مع الأهداف المطوب تدميرها. وعلى العكس من "إس-400" لا تقدر "ثاد" على إسقاط الطائرات والأهداف السريعة جدا التي تفوق سرعتها كثيرا سرعة الصوت. ولهذا قررت الهند شراء "إس-400".

© REUTERS / صواريخ ثاد

وقالت وسائل إعلام في عام 2018 إن الهند تولي طائرات "إف-35" اهتمامها. غير أن المصادر الرسمية نفت صحة ما أعلنته وسائل الإعلام. وقال قائد القوات الجوية الهندية برندر سينخ دهانوا في 26 ابريل/نيسان 2018 إن القوات الجوية الهندية لا تهتم بطائرات "إف-35"، ولا يجري الحديث عن شراء طائرات "إف-35".