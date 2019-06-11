روسيا: إيران لم تصل إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها في الاتفاق النووي

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير الروسي، خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "اتفق الوزراء على أنه سيتم إنشاء آلية تتيح الحفاظ على المزايا الاقتصادية والتجارية لهذه الخطة بالنسبة لإيران دون مشاركة الولايات المتحدة. اجتمعت الثلاثية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، ومع فديريكا موغوريني، على التطوع لإعداد مثل هذه الآلية".
وتابع وزير الخارجية الروسي: "لقد مر بالفعل حوالي شهر أو شهرين، إذا لم أكن مخطئا، لكن الآلية لم تبدأ العمل، على الرغم من تعيين شخص ما هناك مسؤول عن عملها. وأعلن الأمريكيون بقدر ما أتذكر، أنهم سوف يعاقبون كل من سيستخدم هذه الآلية، ومارست إيران، كما تعلمون، حقها المنصوص عليه في القرار 2231، بتعليق بعض القيود التي تم الاستيلاء عليها طوعا، على وجه الخصوص، بكمية اليورانيوم المنخفض التخصيب وكمية المياه الثقيلة المنتجة. وإلى أن تصل إيران إلى المستويات المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإبلاغ عن أن إيران تفي بالتزاماتها".
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