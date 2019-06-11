روسيا: إيران لم تصل إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها في الاتفاق النووي

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روسيا: إيران لم تصل إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها في الاتفاق النووي

يتبع…