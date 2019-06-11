تسجيل
12:01 11 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 أبريل/ نيسان 2018

    "الصداقة الأمريكية الفرنسية" تموت في حديقة البيت الأبيض

    © AFP 2019 / Ludovic Marin
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    "الصداقة الأمريكية - الفرنسية تموت في حديقة البيت الأبيض"، كان ذلك عنوان وضعته عديد من وسائل الإعلام العالمية، في إشارة لما فوجئ به الساسة الأمريكيون والفرنسيون.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت صحيفتا "لوموند" و"لوبوينت" الفرنسيتان، إن شجيرة البلوط، التي غرسها الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حديقة البيت الأبيض أثناء الزيارة التي قام بها ماكرون لواشنطن نيسان/أبريل من العام الماضي، ماتت بصورة مفاجئة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن 24 مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Leah Millis
    ترامب: ماكرون لا يريد أن يرى أسلحة نووية إيرانية وطهران تريد التفاوض
    وأفادت الصحف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن "شجيرة البلوط قد ماتت، وأن تربة حديقة البيت الأبيض، حيث زرعها دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون أعلنت عن هذا بنفسها".

    وكان من المفترض أن ترمز الشجيرة للصداقة بين البلدين.

    وجلبت الشجيرة من الأرض التي شهدت معركة غابة بيلو شمالي فرنسا، وهي معركة دارت رحاها إبان الحرب العالمية الأولى وقتل فيها 2000 عسكري أمريكي على أيدي الألمان في عام 1918.

    ولكن الإعلام الأمريكي لاحظ، بعد وقت قصير من غرس الشجيرة، أنها قد اختفت من مكانها. وتبين لاحقا أنها قد نقلت إلى مكان للحجر مخافة أن تكون مصابة بأمراض أو طفيليات.

    يذكر أن الحجر إجراء قسري لكل كائن حي يجلب إلى الولايات المتحدة من الخارج.

    وكشفت وسائل إعلام فرنسية مؤخرا أن الشجيرة ماتت في المحجر الذي كان من المفترض أن تمكث فيه لسنتين قبل إعادة غرسها في حديقة البيت الأبيض.

    واستخدمت وسائل إعلام فرنسية موت الشجرة كتعبير مجازي عن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في زمن ترامب.

    فقد اختلف الرئيسان ترامب وماكرون علنا حول سلسلة من القضايا في السنة الماضية، منها البرنامج النووي الإيراني وصولاً إلى التجارة والتغير المناخي.

    انظر أيضا:

    ترامب: ماكرون لا يريد أن يرى أسلحة نووية إيرانية وطهران تريد التفاوض
    ماكرون: ننسق مع واشنطن في الشرق الأوسط والساحل الأفريقي
    فرنسا: ماكرون وترامب وماي يحيون الذكرى الـ 75 لإنزال النورماندي
    ماكرون: مستعد للدعوة لعقد قمة بـ"صيغة نورماندي" بمجرد توفير شروط سياسية مناسبة
    لوبان بعد الفوز في الانتخابات الأوروبية: لم يبق أمام ماكرون سوى حل الجمعية الوطنية
    ماكرون يضع أوروبا في مواجهة مع أمريكا
    حفتر يبلغ ماكرون: الحرب لن تتوقف في ليبيا
    الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع بحفتر الأسبوع المقبل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ماكرون, أخبار ترامب, أخبار فرنسا, أخبار أمريكا, البيت الأبيض, إيمانويل ماكرون, دونالد ترامب, فرنسا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رمال تشارا، منطقة كلارسكي
    رمال تشارا الذهبية...صحراء في قلب سيبيريا
    واشنطن تمهل أنقرة وقتا للتخلي عن صفقة إس-400
    إلى متى سيضغط الغرب على تركيا
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك