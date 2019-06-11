الدفاع التركية تعلن تحييد 10 مسلحين أكراد هاجموا قاعدة عسكرية في عفرين

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الدفاع التركية أنه "تم تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عفرين شمالي محافظة حلب السورية".
#عاجل | تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عفرين شمالي محافظة #حلب السورية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 11, 2019
وكانت تركيا قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، مقتل أحد جنودها وإصابة 5 آخرين، في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على قاعدة عسكرية تركية شمال غربي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، عن "مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم لوحدات حماية الشعب المتواجدة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون "عفرين".
كما أشارت إلى أنه "تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)