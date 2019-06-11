الدفاع التركية تعلن تحييد 10 مسلحين أكراد هاجموا قاعدة عسكرية في عفرين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 10 مسلحين أكراد، بدعوى تنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية تركية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الدفاع التركية أنه "تم تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عفرين شمالي محافظة حلب السورية".

#عاجل | تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عفرين شمالي محافظة #حلب السورية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 11, 2019

​وكانت تركيا قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، مقتل أحد جنودها وإصابة 5 آخرين، في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على قاعدة عسكرية تركية شمال غربي سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، عن "مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم لوحدات حماية الشعب المتواجدة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون "عفرين".

كما أشارت إلى أنه "تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم".