فرنسا تستلم من تركيا 3 عناصر من "داعش" وأطفالهم الـ9

استلمت فرنسا، اليوم الثلاثاء، ثلاثة عناصر فرنسيين من تنظيم "داعش"، الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالإضافة لأطفالهم التسعة بعد أن تم نقلهم من تركيا.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "قامت السلطات الفرنسية بتوقيف الجهاديين الثلاثة وهم رجل وامرأتان فور وصولهم لفرنسا. أما الأطفال التسعة فقد تم وضعهم تحت رعاية خاصة".

وأوضحت الصحيفة أن "عملية إعادة الجهاديين وأطفالهم من مناطقة سيطرة الأكراد في سوريا إلى فرنسا تأتي في إطار سياسة طرد الجهاديين عبر تركيا".

Neuf enfants et trois djihadistes remis à la justice française par la Turquie ▶ https://t.co/SRmca4tSeO pic.twitter.com/wHrN2nXvzb — Le Figaro (@Le_Figaro) June 11, 2019

​وأعلنت فرنسا، أمس الاثنين، إعادة 12 طفلا فرنسيا يتيما من عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "فرنسا تعيد 12 طفلا فرنسيا يتيما كانوا يتواجدون في مخيمات شمال شرقي سوريا إلى الأراضي الفرنسية".

وأضافت الخارجية أن السلطات المعنية "سلمت الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية لتأمين متابعة صحية واجتماعية خاصة لهم".

وأعربت باريس عن تقديرها للمسؤولين الأكراد، وقالت الخارجية في بيانها: "تشكر فرنسا المسؤولين المحليين شمال شرقي سوريا على تعاونهم الذي سمح بإتمام المهمة"، لافتة إلى أن قرار إعادة الأطفال "اتُّخذ نظرا للوضع الهش الذي يعيشونه".