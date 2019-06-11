ريابكوف: بعض الأوروبيين يهولون ما تفعله إيران بشأن الاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن ما زال هناك وقت من أجل محاولة الحفاظ على خطة العمل الشاملة عن طريق الجهود المشتركة، وأن بعض الشركاء الأوروبيين يحاولون تهويل الموقف.

موسكو- سبوتنيك. وذكر ريابكوف، خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "بعض شركائنا المشاركين في خطة العمل الشاملة، أقصد أولئك الذين لم يتخذوا نهج الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق، وبعض الذين بقوا في الصفقة يحاولون تهويل ما تقوم به إيران الآن. نحن لا يمكن أن نتفق مع هذا التهويل المصطنع، نحن نعتقد أن هذا قد يكون مقدمة لخطوات من قبل الأوروبيين".

كما أوضح نائب الوزير أن ما زال هناك وقت من أجل محاولة الحفاظ على خطة العمل الشاكلة عن طريق الجهود المشتركة.

كما لفت إلى أن موسكو تحذر واشنطن من خطأ كبير آخر، يتمثل في انسحابها من معاهدة حظر التجارب النووية.

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة تعد لانسحاب تدريجي من معاهدة حظر التجارب النووية باتهاماتها التي تطلقها تجاه موسكو: "ستكون هذه ضربة كبيرة لنظام الأمن الدولي. نحن نحذر الزملاء في واشنطن من خطأ فادح قد يرتكبوه".