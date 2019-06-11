إخافة الطيور... عمل جديد للمقاتلات الأمريكية (فيديو)

انتشر شريط مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16"، وهي تقوم بإخافة أحد الطيور داخل قاعدة عسكرية.

ويظهر الفيديو سيارة طوارئ تتجه نحو المقاتلة، كما يمكن سماع محادثة برج المراقبة مع الطيار، حيث لاحظ أن الطيار يتحرك بالاتجاه الخاطئ، وعندما تم اكتشاف سبب تحركه إلى هناك (لإخافة الطائر)، يمكننا سماع تعالي الضحك خلف الكواليس.

Пилот истребителя F-16 ВВС США разгоняет птиц с аэродрома реактивной струей. Видео @new_militarycolumnist pic.twitter.com/LpjdTAHB00 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 10, 2019

ويشير الخبراء إلى أن الطيور تشكل مشكلة كبيرة للطيارين. فيمكن أن تدخل إلى المحرك، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة.