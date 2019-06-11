نتنياهو يرد على ظريف ويصفه بـ"الكاذب"

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أقوال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واصفا إياه بـ"الكاذب".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية على لسان نتنياهو أن طهران هي التي تهدد يوما بعد يوم بإبادة دولة إسرائيل، وبأن إيران هي أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية، وتقوم بتكثيف جهودها لتسريع برنامجها النووي.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن نتنياهو رد على وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده لن تسمح لطهران بأي شكل من الأشكال بتطوير السلاح النووي، الذي يعرض أمن دولة اسرائيل والعالم بأسره للخطر.

وقال نتنياهو إن إيران تحاول التموضع عسكريًا في سوريا واليوم أعلنت بأنها تسرع برنامجها النووي.

وكان ظريف قد قال في بداية لقائه نظيره الألماني، هايكو ماس:

إن نتنياهو يهدد بتدمير إيران، ومن غير المعقول أن يهدد شعبنا دون الرد عليه.

كما هاجم خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" وصفها إياها "بجريمة أمريكية ضد الشرق الأوسط".