بالرغم من العقوبات... إيران تتجه لرفع إنتاجها من المقاتلة "كوثر"

أعلنت طهران أن جدول أعمال الصناعات الإيرانية الدفاعية يتضمن زيادة إنتاج المقاتلة الحربية الإيرانية النفاثة كوير التي أزيح الستار عنها في أغسطس/ آب من العام من الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" عن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن "جدول أعمال الصناعة الدفاعية في البلاد يتضمن إنتاج المزيد من الطائرة المقاتلة النفاثة الوطنية "كوثر".

وصرح حاتمي خلال زيارته التفقدية مع قائد القوة الجوية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مجال صناعة الطائرات التابعة للوزارة "هسا" في أصفهان وسط البلاد، أن "الخبراء الدؤوبين بمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع قد بذلوا كل جهودهم على مدى الأعوام الأربعين الماضية في سياق الارتقاء بقدرات القتال الجوي والمثال على ذلك هو تصنيع وإنتاج المقاتلة الوطنية "كوثر" خلال العام الماضي".

وخلال جولته، تعرف الوزير الإيراني عن كثب على مسيرة أنشطة القطاع الجوي للقوات المسلحة وأحدث الإجراءات المتعلقة بتصنيع وإنتاج المقاتلة الوطنية "كوثر".

وكانت المقاتلة "كوثر" المصنعة محليا قد أزيح الستار عنها في 22 أغسطس/ آب من العام الماضي في يوم الصناعات الدفاعية بحضور الرئيس حسن روحاني.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق أن "المقاتلة المتطورة، والتي تم إنتاجها من قبل المتخصصين في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، تتمتع بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية المتعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات الباليستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى".