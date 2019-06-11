كاتدرائية نوتردام تعلن موعد أول قداس بعد "الحريق الكارثي"

ووفقا لموقع "ذا لوكال" الفرنسي، قالت الأبرشية، إن القداس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي.
Notre-Dame Of Paris To Celebrate First Mass Since Fire Outbreak. https://t.co/aqENX66bFk pic.twitter.com/CTpS3HhPF9— Channels Television (@channelstv) June 11, 2019
وسيقام القداس على أحد مذابح الكاتدرائية بحضور عدد محدود من الأشخاص لن يتجاوز الـ20، لأسباب أمنية.
This is a proposed redesign of the Notre Dame Cathedral. pic.twitter.com/HshoKumnH2— Cheddar Gadgets (@CheddarGadgets) June 8, 2019
وتضررت كاتدرائية نوتردام بشكل كبير، عقب تعرضها لحريق في 15 أبريل/نيسان الماضي.
Notre-Dame of Paris to celebrate first mass since fire https://t.co/cCKQMFS97R pic.twitter.com/hwYPGggxCV— CNA (@ChannelNewsAsia) June 11, 2019
وسيكون قداس السبت الأول منذ وقوع الحريق، وسيصادف تاريخه 16 يونيو/حزيران، تزامنا مع ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.
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