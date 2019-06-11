كاتدرائية نوتردام تعلن موعد أول قداس بعد "الحريق الكارثي"

أعلنت أبرشية باريس، اليوم الثلاثاء، أن كاتدرائية "نوتردام" ستقيم قداس غير مفتوح أمام الجماهير، السبت المقبل، عقب شهرين على الحريق الضخم الذي تعرضت له، وأدى لتدميرها بشكل جزئي.

ووفقا لموقع "ذا لوكال" الفرنسي، قالت الأبرشية، إن القداس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي.

Notre-Dame Of Paris To Celebrate First Mass Since Fire Outbreak. https://t.co/aqENX66bFk pic.twitter.com/CTpS3HhPF9 — Channels Television (@channelstv) June 11, 2019

وسيقام القداس على أحد مذابح الكاتدرائية بحضور عدد محدود من الأشخاص لن يتجاوز الـ20، لأسباب أمنية.

This is a proposed redesign of the Notre Dame Cathedral. pic.twitter.com/HshoKumnH2 — Cheddar Gadgets (@CheddarGadgets) June 8, 2019

وتضررت كاتدرائية نوتردام بشكل كبير، عقب تعرضها لحريق في 15 أبريل/نيسان الماضي.

Notre-Dame of Paris to celebrate first mass since fire https://t.co/cCKQMFS97R pic.twitter.com/hwYPGggxCV — CNA (@ChannelNewsAsia) June 11, 2019

وسيكون قداس السبت الأول منذ وقوع الحريق، وسيصادف تاريخه 16 يونيو/حزيران، تزامنا مع ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.