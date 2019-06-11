الشرطة الفرنسية تفكك خلية متطرفة كانت تخطط لشن هجمات على دور عبادة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قوله إن "الشرطة الفرنسية فككت خلية من 5 أشخاص قريبون من حركة النازية الجديدة، واتهمتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف أماكن عبادة يهودية أو إسلامية".

وبحسب المصدر، فإن "الأشخاص الخمسة وجهت إليهم الاتهامات في الفترة بين أيلول/ سبتمبر وأيار/ مايو الماضيين".

ولم يحدد المصدر تفاصيل حول الأماكن التي كان يخطط لمهاجمتها، أو دوافع الهجوم، لكنه أشار إلى أن الشرطة ألقت القبض أولا على رجل في غرونوبل، جنوب شرقي البلاد، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقادتهم التحقيقات إلى أربعة أشخاص آخرين، بينهم قاصرين اثنين.

كما لفت إلى أن محققين من نيابة مكافحة الإرهاب يتولون التحقيق في القضية منذ كانون الأول/يناير الماضي.

وتشهد فرنسا العديد من الهجمات الإرهابية التي يتبناها متطرفون إسلاميون منذ عام 2015، إلا أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أوقفت الشرطة الفرنسية 6 أشخاص من اليمين المتطرف، بتهمة التخطيط لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون، وفي حزيران/يونيو 2018، أوقفت السلطات في فرنسا 13 شخصا على صلة بجماعة يمينية متطرفة، واتهمتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد المسلمين.