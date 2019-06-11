البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنهم سيحضرون مؤتمر البحرين

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو حزيران بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها، بحسب ما أفادت "رويترز".

وفي السياق ذاته، نشرت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الثلاثاء، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلالها أن كل من مصر والمغرب والأردن أعلنوا للإدارة الأمريكية أنهم سيشاركون في "ورشة البحرين".

בכיר בבית הלבן לחדשות 13: "מצרים, מרוקו וירדן הודיעו לנו כי ישתתפו בוועידת בחריין" @BarakRavid — חדשות 13 (@newsisrael13) June 11, 2019

ونقلت القناة العبرية على لسان مصدر بارز في البيت الأبيض أن الدول الثلاث سيشاركون في "ورشة البحرين" التي ستعقد في الـ 25 والـ 26 من الشهر الجاري بالمنامة.

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية. غير أن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" في منتدى البحرين الاقتصادي يوم 25 يونيو الجاري. كما أ‘لن الفلسطينيون عن رفضهم له، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي كوسيط بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجاً على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخياً والسكاني أيضاً.

وبدأت واشنطن في تطوير مبادرة السلام هذه منذ عامين. وقاد هذه الجهود مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الأمريكي، جيسون غرينبلات. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الخطة الجديدة ستركز على الاقتصاد والاستثمار.