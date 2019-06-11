البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنهم سيحضرون مؤتمر البحرين

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مصر والمغرب والأردن أبلغت أمريكا بأنهما سوف يحضروا مؤتمرا ترعاه واشنطن بشأن الاستثمار بالأراضي الفلسطينية بالبحرين أواخر يونيو/حزيران. بحسب ما أفادت "رويترز".