تعرض في باريس... تعرف على طائرة "هيرمس 45" الإسرائيلية ذات القدرات الفائقة (بالفيديو)

قالت صحيفة عبرية إن إسرائيل نجحت في تصنيع طائرة جديدة تعرض حاليا في العاصمة الفرنسية، باريس.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن شركة "ألبيت" الإسرائيلية نجحت في عرض طائرة بدن طيار، طويلة المدى، ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي "Hermes 45"، تعرض لأول مرة في معرض باريس للطيران.

הרמס Hermes™ 45 כטב״ם טקטי קטן. משקל המראה מירבי 70 ק״ג, תקרת שרות 18Kft, זמן פעולה של 20 שעות. תקשורת ״קו ראייה״ (LOS) לטווח 200 ק״מ ותקש״ל (SATCOM) לא מוגבל (בהתאם לעקבת הלווין…), תומך בריבוי מטע״דים לתצפית יום / לילה, מכ״ם SAR / ימי וממסרי תקשורת.

pic.twitter.com/mUaWPUjJaZ — Presamiga (@presamiga) June 11, 2019

وذكرت الصحيفة العبرية أن الطائرة الإسرائيلية الجديدة، هي طائرة استطلاع تتميز بقدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات والقدرة على البقاء لفترة طويلة في الجو، فضلا عن القدرة على الإقلاع والهبوط على منصات برية وبحرية، مما يوسع من قدرات الاستخبارات والمراقبة.

وأوردت الصحيفة العبرية أن طائرة "Hermes 45" هي طائرة بدون طيار، بإمكانها الطيران لمئات الكيلومترات، كما أنها مزودة بهاتف خلوي يتيح تشغيل عدد من الشحنات المتفجرة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء والرادار البحري والشحن الفضائي والحرب الإلكترونية والاتصالات.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه يتم تشغيل الطائرة الإسرائيلية الحديثة من 2 من أعضاء الطاقم، ويتم إطلاقها من مسار قصير متحرك ويعود إلى نقطة البداية باستخدام نظام الهبوط التلقائي.