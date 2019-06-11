ترامب: تلقيت "رسالة رائعة" من كيم جونغ أون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه تلقى رسالة جديدة "رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت لا تزال المفاوضات بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ مجمدة.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونغ أون"، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

وأضاف، أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات معه.

وتابع "لقد وفى بوعده لي وهذا مهم جدا بالنسبة لي. لا اختبارات نووية ولا اختبارات كبيرة لصواريخ (…) والرهائن يعودون".

وأكد ترامب أن كوريا الشمالية تتمتع بـ"قدرات هائلة"، لافتا إلى أن "كيم جونغ أون يدرك ذلك أكثر من أي شخص آخر".

لم يكشف ترامب عما تضمنه خطاب كيم.

وكان كيم وترامب التقيا للمرة الأولى، في يونيو/ حزيران 2018 في سنغافورة، حيث وقعا إعلانا غامضا عن "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية". واختتمت القمة الثانية في هانوي، بدون أي تقدم يذكر حول هذا الملف.

وتحدث ترامب عن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم. وقال خلال استقباله رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في البيت الأبيض "سنناقش ذلك واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم جونغ-أون". وأضاف ترامب "أنا استمتع بالقمم، استمتع بلقاء الزعيم" الكوري الشمالي.

يذكر أن ترامب قد وصف الرسائل السابقة من الزعيم الكوري بأنها "جميلة" وقال إنه يوجد "حب متبادل" بينهما.