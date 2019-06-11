البورصات الأوروبية تشهد ارتفاع على خلفية التدابير المتخذة لدعم اقتصاد الصين

أغلقت مؤشرات أسهم البورصة الأوربية الرئيسية، اليوم الثلاثاء في المنطقة الإيجابية، وذلك بعد أنباء عن تدابير لدعم النمو الاقتصادي من جانب السلطات الصينية.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لبيانات البورصة وتعليقات المحللين، فقد أغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني على ارتفاع بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل إلى 7396.75 نقطة، ومؤشر "كاك —40" الفرنسي بنسبة 0.48 بالمئة، ليصل إلى 5408.45 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.93 بالمئة، ليصل إلى 12157.72 نقطة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة في إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وضمان سيولة كافية في السوق، مما ساهم في نمو الأسهم في آسيا وأوروبا وكذلك العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس "وتررغ إيكونوميك"، وهي شركة استشارية في مجال الطاقة، جيمس ويليامز، قوله: "لقد توصل بنك الصين إلى بعض التدابير لتحفيز الاقتصاد، وبالتالي فإن بعض الأوراق المالية المتداولة تتعافى بعد مبيعات قوية".

بالإضافة إلى ذلك، أشار المستثمرون أيضاً إلى إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الأساسي نتيجة للتناقضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أنه مستعد لفرض رسوم إضافية على الواردات الصينية إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين.