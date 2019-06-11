مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو لوقف الحروب والعودة للاتفاق مع إيران

دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيت بوتغيغ اليوم الثلاثاء إلى وضع حد "للحروب التي لا نهاية لها" التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 وتعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وحسب "رويترز" استهل بوتغيغ، وهو ضابط احتياط في البحرية الأمريكية سبق وأُرسل إلى أفغانستان، أول خطاب رئيسي له عن السياسة الخارجية بدعوة الكونغرس إلى إلغاء قانون القوة العسكرية الذي جرت المصادقة عليه بعد هجمات 11 سبتمبر للسماح بشن حملات عسكرية ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان.

وقال في كلمة بمدينة بلومينغتون في ولاية إنديانا "العالم يحتاج إلى أمريكا متحررة من فخ الحروب التي لا نهاية لها ومستعدة للتركيز على الأخطار في المستقبل".

وبوتغيغ رئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا وواحد من ثلاثة قدامى محاربين ضمن أكثر من 20 ديمقراطيا يخوضون السباق للرئاسة في 2020. وزادت معدلات التأييد له ليصبح في الصف الثاني من المرشحين بعد الاثنين الأوفر حظا وهما جو بايدن نائب الرئيس السابق والسناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت.

2020 candidate Pete Buttigieg on 2001 Authorization for Use of Military Force: "The time has come for Congress to repeal and replace that blank check on the use of force and ensure a robust debate on future operations." https://t.co/vHYh7dPyeJ pic.twitter.com/b64aREQgof — ABC News (@ABC) June 11, 2019

وقال إنه في عهد ترامب "لم تعد الولايات المتحدة تملك سياسة خارجية تذكر" لكن بات لديها نمط من تمكين الحكام المستبدين "وإبعاد النظم الديمقراطية والحلفاء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن قانون القوة العسكرية ساهم في ترسيخ دور الولايات المتحدة في صراعات لم تتحدد فيها طبيعة المهمة بوضوح وأن الكونغرس تخلى عن مسؤوليته فيما يتعلق بشن الحروب.