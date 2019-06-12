ماكرون: يتعين على أوروبا إجراء حوار مع روسيا واستعادة العلاقات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتعين على أوروبا إجراء حوار مع روسيا واستعادة ديناميكيات العلاقات، مشيرا إلى أنه يخطط لإجراء حديث واسع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع المقبلة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مقابلة مع قناة "أر تي أس" السويسرية، اليوم الأربعاء: "يتعين على أوروبا التي أؤمن بها وبتعددية أقطابها والتي أؤيدها، أن تبني قواعد جديدة من الثقة والأمن مع روسيا ويجب ألا تتفق مع الناتو فقط. إنها بحاجة إلى بناء (العلاقات). بين أوروبا وروسيا".

وأشار ماركون إلى أنه على الرغم من عدم وجود تقدم واضح باتفاقات مينسك بشأن الأزمة الأوكرانية، لا يمكن الحديث عن إجراء إصلاح في مجموعة الدول الثماني، والتي أصبحت مجموعة السبع الكبار في عام 2014، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك، يتعين على أوروبا "إجراء حوار استراتيجي مع روسيا" و"استعادة زخم العلاقات".

وأضاف ماكرون:

"لذلك سأجري مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، كرئيس لفرنسا ورئيسا لمجموعة السبع، محادثة طويلة ومكثفة مع فلاديمير بوتين، لاستعادته (ديناميكية مجموعة الدول الثماني)".

هذا ولم يفصح ماكرون عن أي تفاصيل بهذا الصدد، وعلى العلم أن قمة مجموعة الـ 20 ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في 28-29 حزيران/يونيو الحالي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وست دول أعضاء صوتت في آذار/مارس عام 2014 على إخراج روسيا، من مجموعة الدول العظمى الثماني، وذلك ردا على قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم. وتضم المجموعة حاليا كل من: ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.