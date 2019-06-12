الخارجية الروسية: لقاء بوتين وترامب في أوساكا قد يعقد "على الأقدام"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لم ترسل إلى موسكو إشارات محددة بشأن اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، وأنه إذا بقي الوضع كما هو بدون أية إشارات، فإن اللقاء قد يكون "على الأقدام" من الناحية الافتراضية.

وقال ريابكوف تعليقا على تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، والتي قال فيها إن الرئيس الأمريكي يعول على لقاء بوتين وشي جين بينغ في أوساكا: "لا نرى أي إشارات محددة، باستثناء ما نسمعه من حين لآخر من ممثلي الولايات المتحدة. لكن الاتصالات على هذا المستوى لا يجري إعدادها بتعليقات كلامية فضفاضة. إنها تتطلب جهود دبلوماسية محددة".

وأكد ريابكوف أنه "لا يوجد أي نشاط من الجانب الأمريكي في هذا الشأن".

ووفقا لريابكوف، هذا هو السبب في أن الجانب الروسي "لم يضفي صبغة ملموسة على مثل هذا الاتصال على الإطلاق". وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لأنه، يبدو أن الجانب الأمريكي نفسه لم يقرر بعد شكل الاتصال الذي يفضله، وما إذا كان ينبغي القيام به بمشاركة الوفود، في أي يوم، وما إلى ذلك".

وخلص ريابكوف: "لكننا ما زلنا نركز على حقيقة أنه يجب أن تكون الدوافع المقابلة قادمة من الجانب الأمريكي. إذا لم تكن موجودة، عندئذٍ، اعتقد، يمكن أن يحدث الاتصال أيضًا، لكن سيكون، كما يقولون "على الأقدام"، لا توجد تفاصيل على الإطلاق".