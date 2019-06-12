إعلام: طهران ستطلب من رئيس الوزراء الياباني التوسط في تخفيف العقوبات النفطية

قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن طهران ستطلب من رئيس الوزراء الياباني التوسط في تخفيف العقوبات النفطية.