وزير الخارجية السوري يزور الصين الأحد المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيقوم بزيارة للصين في 16 من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غنغ شوان، أنه "بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي يقوم المعلم بزيارة للصين في الفترة من الـ 16 حتى الـ 21 من حزيران الجاري" وفق ما نقلت "سانا" عن وكالة شينخوا الصينية.

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وهذه هي الزيارة الثالثة لوليد المعلم إلى الصين، منذ اندلاع الحرب في سوريا، حيث أجرى زيارة في 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، بالإضافة إلى زيارة أجراها في أبريل/ نيسان 2012.