البنتاغون يعلق على قصف مطار أبها بالسعودية

نددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بالهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيون على مطار أبها جنوبي السعودية، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش: "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231"، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز".

وأضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".

وفي وقت سابق، أدانت السفارة الأمريكية بالسعودية بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية.

وقالت السفارة الأمريكية بالرياض على موقعها الرسمي بموقع "تويتر": "نيابة عن السفير جون أبي زيد وجميع منسوبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء".

وأضافت: "نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان التحالف العربي في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، إصابة 26 مسافرا، بينهم نساء وأطفال، من جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم في مطار أبها الدولي، فضلا عن إلحاق بعض الأضرار المادية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.