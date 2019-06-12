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20:30 12 يونيو/ حزيران 2019
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    شقيقة كيم جونج أون

    شقيقة زعيم كوريا الشمالية في زيارة غير مسبوقة بباقة زهور

    © Sputnik . KCNA
    العالم
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    قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأربعاء، لتقديم العزاء في لي هي-هو، السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية.

    ونقلت الوزارة عن كوريا الشمالية قولها إن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، ستزور قرية بانمونجوم الحدودية في المساء. ومن المتوقع أن تلتقي بمسؤولين كوريين جنوبيين. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    قمة ترامب وكيم جونغ أون
    © REUTERS / HANDOUT
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    وكانت لي هي-هو، التي وافتها المنية، يوم الأثنين، أرملة الرئيس السابق كيم داي-جونج، الذي كان أول زعيم كوري جنوبي يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي السابق، كيم جونج إيل، عام 2000.

    وتأتي زيارة كيم يو جونج بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال أول قمة بينهما على العمل في سبيل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مما أدى إلى الحد من مخاوف نشوب حرب.

    والكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية، نظرا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة، وليس معاهدة سلام.

    وشهد العام الماضي عددا من اللقاءات رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب، بما في ذلك ثلاث قمم بين كيم جونج أون، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن.

    وزارت كيم يو جونج كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوي، في فبراير/شباط 2018، كما كانت ترافق شقيقها في القمم.

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    الكلمات الدلالية:
    تجارب كوريا الشمالية النووية, كوريا الشمارية, كوريا الشمالية, كيم جون أون, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا
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