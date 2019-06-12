أردوغان: تركيا اشترت بالفعل منظومة "إس-400" من روسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة اشترت بالفعل منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" وسوف تتسلمها الشهر المقبل.

وقال أردوغان: "لن أقول إن تركيا كانت ستأخذ أنظمة الدفاع (الصاروخي) "إس-400"، هي أخذتها، وأنهينا هذا الأمر".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: لن أقول إن #تركيا كانت ستأخذ أنظمة الدفاع (الصاروخي) "إس-400"، هي أخذتها، وأنهينا هذا الأمر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 12, 2019

وأكد أن بلاده ستتسلم منظومة "إس-400" من روسيا الشهر المقبل.

وحول إمكانية فرض عقوبات أمريكية بسبب ذلك وإلغاء صفقة مقاتلات " إف-35 " الأمريكية، أوضح الرئيس التركي أنه يأمل في حل مشكلة مقاتلات "إف-35" مع أمريكا عبر دبلوماسية الهاتف وقبل الاجتماع مع ترامب نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف: "تركيا ليست زبون فقط لمقاتلات "إف-35" الأمريكية، ولكنها شريك بإنتاجها بنفس الوقت".

وشدد أردوغان على أن "من حق تركيا الحصول على هذا النظام الدفاعي"، متابعا "وقعنا صفقة إس-400 بسعر مناسب إلى جانب حصولنا على تعهد بالإنتاج المشترك".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق بأنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد قال في وقت سابق، إن جدول تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" إلى تركيا مستمر كما هو مخطط له، مستبعدا تقارير التأجيل.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.