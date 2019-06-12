ترامب ينتقد التعاون بين ألمانيا وروسيا في مجال الطاقة ويصفها بـ "مشكلة كبيرة"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون في مجال الطاقة بين ألمانيا وروسيا بمثابة مشكلة كبيرة، لافتا إلى أن شراء برلين للغاز الروسي يجعلها "رهينة" في يد موسكو.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء "نحن نصدر كل أشكال الطاقة، وخلال عام سنكون الأكبر في هذا المجال…"، متابعا "ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا نظير الطاقة ونحن نحمي ألمانيا وفي مواجهة روسيا، وهذه مشكلة".

وأضاف ترامب "نحن لدينا الغاز المسال والكثير من الدول الأوروبية تود الحصول عليه، خاصة بولندا… آمل أن تكون علاقة جيدة مع روسيا والصين، لكن الألمان يضعون أنفسهم في مكانة غير جيدة".

وأوضح ترامب "ألمانيا لديها القدرة لاتخاذ قرار عدم شراء الغاز من روسيا، لكنهم لا يريدون ذلك، وهذا قرار ألماني ولكن لا أظن الشعب الألماني سعيدا بذلك، فهي تضع نفسها رهينة لروسيا في حال ساءت الأمور، وآمل أنها لن تسوء".

وكان ترامب أعرب في أكثر من مناسبة معارضته الشديدة للتعاون بين برلين وموسكو في مجال استيراد الغاز خاصة مشروع "التيار الشمالي 2"، وقال في تصريحات سابقة "70 بالمئة تقريبا من الطاقة في ألمانيا تسيطر عليها روسيا، روسيا تسيطر على ألمانيا… هذا أمر سيء للناتو ويجب ألا يحدث".

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري قال في تصريحاب سابقة بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية ضد مشروع "التيار الشمالي-2"، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، نقلا عن العديد من المسؤولين الأميركيين، باحتمال فرض عقوبات جديدة ضد المستثمرين والشركات المشاركة في مد خط الأنابيب.

ومن المقرر أن يجري بناء مشروع "التيار الشمالي 2" لخطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وكذلك من المقرر بناؤه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت في أيلول/سبتمبر 2018 أن "التيار الشمالي 2" مشروع مهم ومؤثر بالنسبة لألمانيا.