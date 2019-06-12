إيران: مستعدون لتبادل سجناء مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن واشنطن غير جادة في ذلك.

وفي حوار خاص للتليفزيون "العربي"، أوضح ظريف أن بلاده لن تسمح لأمريكا بأن تفرض على الشعب الإيراني حربا من جانب واحد، بدعوى أن الجميع سيتضرر.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: إيران مستعدة لتبادل السجناء مع أميركا ولكن واشنطن غير جادة في ذلك@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، رأى أن بلاده مستعدة لتبادل السجناء مع أمريكا، فإنه أشار إلى "أن الحرب الاقتصادية على إيران هي إرهاب، ونحن لن نتحاور مع إرهابيين"، في الوقت الذي اعترف بأن العقوبات الأمريكية، غير القانونية، كبدت إيران خسائر اقتصادية كبيرة.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: العقوبات الأميركية غير القانونية كبدت إيران خسائر اقتصادية كبيرة@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وقال ظريف في حواره المطول مع التليفزيون العربي، اليوم، الأربعاء:

الأمريكيون يواجهون صعوبات بسبب خياراتهم الخاطئة في المنطقة، وبأن المنطقة بأسرها تعيش ظروفا خطرة بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا علينا.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وتابع وزير الخارجية الإيراني:

في ظروف التوتر كل شئ وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر، ولا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية.