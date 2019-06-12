الحكومة الأمريكية تسجل عجزا في الميزانية 208 مليارات دولار

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 208 مليارات دولار في مايو/أيار مع فشل زيادة متواضعة في الإيرادات في تعويض قفزة في الانفاق العسكري والانفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، هذا هو أعلى عجز على الإطلاق لشهر مايو/أيار، ويزيد كثيرا عن متوسط توقعات محللين البالغ 185.5 مليار دولار.

وقفز الانفاق الحكومي إلى 440 مليار دولار بزيادة قدرها 21 في المئة عن مايو 2018، في حين ارتفعت الإيرادات 7 بالمئة إلى 232 مليار دولار.

وقدمت الرسوم الجمركية دعما متواضعا لإيرادات الحكومة مع ارتفاعها إلى خمسة مليارات دولار على مدار الشهر، من ثلاثة مليارات دولار في مايو 2018.

وزادت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على بضعة شركاء تجاريين رئيسيين أبرزهم الصين.

وهبط إجمالي إيرادات ضرائب الشركات إلى ستة مليارات دولار في مايو من 7 مليارات دولار قبل عام، وارتفع الانفاق العسكري إلى 62 مليار دولار.

وبلغ مجمل العجز في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 739 مليار دولار، مقارنة مع 532 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.