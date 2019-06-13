عنكبوت ينسج شباكه بين ترامب ودودا (فيديو)

ورصدت كاميرات التلفزيون خيط عنكبوت بين الميكروفونات، ونشر الفيديو على التويتر.

وعادة يعقد الرؤساء الأمريكيون المؤتمرات الصحفية في الهواء الطلق عندما يكون الطقس جيدا.

وعقدت محادثات ترامب ودودا في واشنطن، أمس الأربعاء، وأعلن الرئيس الأمريكي بعد الاجتماع أن بولندا وقعت عقدا على شراء نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بمبلغ 8 مليارات دولار، وأعلن أيضا عن احتمال فرض عقوبات على المشاركين في برنامج "التيار الشمالي-2"، وأعرب دودا بدوره عن رغبته في أن تكون روسيا صديقة لبلاده.