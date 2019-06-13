هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تحقق في حادث في خليج عمان

العالم انسخ الرابط 0 0

قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.