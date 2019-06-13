إيران تعترف بدعم الحوثيين وتعلق على "مزاعم" تسليمهم صواريخ وطائرات مسيرة

علقت طهران لأول مرة على الأنباء حول تسليمها جماعة الحوثي في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة.

طهران —سبوتنيك. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، ردا على اتهامات الدول العربية خلال قمة مكة في 31 مايو/أيار، عدم تسليم بلاده الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين في اليمن لمهاجمة السعودية، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه إيران يقتصر فقط على الدعم السياسي والمعنوي فقط.

وقال خاجي في مقابلة خاصة لـ"سبوتنيك": "هذه اتهامات كاذبة. نؤكد دائماً أنه لم يتم تقديم أي مساعدة تسليحية للحوثيين، وأن ما قدمته إيران هو الدعم السياسي والمعنوي فقط وهو ما قُدّم للحوثيين باعتبارهم جزءا من الشعب اليمني الذي يتعرض لضغوط وهجمات عسكرية فظيعة".

وأضاف خاجي: "أشير إلى التصريحات الأخيرة للسفير الروسي بشأن هذه المزاعم، والذي أعلن صراحة أن المزاعم القائلة بأن إيران زودت [الحوثيين] بالصواريخ وطائرات بلا طيار مزاعم كاذبة…. هذه اتهامات تثيرها بعض الدول ظلماً وبهتاناً من فينة إلى أخرى".

وشدد خاجي على أنه "ليس لدينا أي حضور استشاري على الإطلاق [في اليمن]. لدينا حضور استشاري في سوريا وقد أعلنا ذلك. أما في اليمن فليس لدينا، والشعب اليمني أيضاً لا يحتاج لحضورنا الاستشاري".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أعلنت، أمس الأربعاء، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير.

من جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.