تركيا ترفض الإنذارات وتقول إنها لن تتراجع عن صفقة منظومة "إس-400"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400"، وإنها ترفض أي إنذارات بشأن الأمر، وذلك ردا على تحذيرات واشنطن بخصوص الصفقة.

كان جاويش أوغلو يرد على سؤال بشأن رسالة حذر فيها القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان تركيا من أنه سيجري سحبها من برنامج مقاتلات "إف-35" ما لم تغير خططها الخاصة بتجميع منظومة "إس-400"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، بأنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد قال في وقت سابق، إن جدول تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس —400" إلى تركيا مستمر كما هو مخطط له، مستبعدا تقارير التأجيل.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.