الخارجية الروسية تعلق على حادثة ناقلتي النفط: هذا انعكاس لخطورة الوضع في المنطقة

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو بعد حادثة خليج عمان، تدعو جميع الأطراف لخفض التوتر، وقبل كل شيء حول إيران، معتبرا أن الحادثة تعكس الوضع المتوتر.