تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة واضحة لإصابة الناقلة "فرنت ألتير" في بحر عمان صباح اليوم الخميس.

ونشر الصحفي الإيراني، إرشاد علي جاني، الصورة على حسابه الرسمي على تويتر، لافتا إلى أنها نقلا عن التلفزيون الإيراني.

Photo of #FrontAltair on fire published by Iranian state tv. pic.twitter.com/tcDpUFkfHP — ERSHAD ALIJANI (@ErshadAlijani) June 13, 2019

ونشرت مواقع إخبارية إيرانية على حساباتها على "تويتر" صورا قالت إنها للحافلتين في بحر عمان.

​​وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.

🎥 نخستین تصاویر از انفجارهای صورت گرفته در نفتکش ها در دریای عمان#انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان pic.twitter.com/cHjMA762lQ — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) June 13, 2019

​وكانت وكالة "رويترز" نقلت، صباح اليوم الخميس، عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.