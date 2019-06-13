البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي بحر عمان

قال البيت الأبيض في تصريحات له "نحن على علم بالتقارير عن هجوم على السفن في خليج عمان ونقيم الوضع".

وأشار البيت الأبيض في بيان له نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان… تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6:12 صباحاً بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7:00 صباحاً".

وبحسب البيان قالت سارة ساندرز، المتحدثه باسم البيت الأبيض إن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

وكان الأسطول الخامس الأمريكي أعلن أنه تلقى "نداءي استغاثة"، صباح الخميس، من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة اللوم على إيران في ذلك الحادث.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.