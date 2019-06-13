روس وفليبينيون وجورجي واحد كانوا على متن الناقلة في خليج عمان

قال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، اليوم الخميس، أن 11 روسيا و11 فليبينا وجورجي واحد كانوا على متن الناقلة التي تعرضت لانفجار اليوم في خليج عمان.

موسكو — سبوتنيك. وقال أدامسون لوكالة "سبوتنيك": "لدينا 11 روسيا و11 فلبينيا وجورجي واحد على متن الناقلة. تم إجلاؤهم كلهم. وجميعهم بأمان

وكان مصدر مطلع، أفاد لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.

وأوضح المصدر لمراسل "إرنا" أن الناقلة الأولى اصيبت في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك.

وتابع: "تم نقل السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر إلى تايوان، حيث تعرضت لحادث أدى إلى نشوب حريق في منتصف السفينة".

وكان مصدر مطلع تحدث لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وقال إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.

وتضاربت الأنباء بشأن غرق ناقلة النفط "فرونت ألتير"، ففي حين أكدت وسائل إعلام إيرانية غرق الناقلة بعدما تعرضت لأضرار عقب هجوم في خليج عمان، نفى متحدث باسم شركة فرونتلاين أنباء غرق السفينة، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.