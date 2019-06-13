فرنسا تدعو لضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عمان

دعت فرنسا اليوم الخميس جميع الأطراف ذات الصلة إلى ضبط النفس من أجل نزع فتيل التوتر بعد حادثة انفجار ناقلة النفط التي وقعت في خليج عدن اليوم.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين قولها في إفادة يومية على الإنترنت:

"ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر".

وأضافت "نكرر أيضا ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها".

وكان مصدر مطلع تحدث اليوم الخميس لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وقال إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.

وتضاربت الأنباء بشأن غرق ناقلة النفط "فرونت ألتير"، ففي حين أكدت وسائل إعلام إيرانية غرق الناقلة بعدما تعرضت لأضرار عقب هجوم في خليج عمان، نفى متحدث باسم شركة فرونتلاين أنباء غرق السفينة، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.