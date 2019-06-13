الحكومة البلجيكية تقرر إعادة 6 من أطفال مقاتلي "داعش" من سوريا

قررت الحكومة البلجيكية إعادة ستة أطفال من مقاتلي "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) ولدوا في بلجيكا، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع السلطات الكردية في سوريا.

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في خبر صحفي، اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية لو سواغ: "قررت الحكومة البلجيكية إعادة ستة أطفال يتيمين ومولودين في بلجيكا، من معسكرات تابعة للسلطات الكردية. وهم ينتمون لعائلات انضمت إلى صفوف داعش".

وتابع الخبر: "وذلك بعد عقد اتفاقية مع السلطات الكردية تتيح للسلطات البلجيكية جلبهم إلى الوطن. وقد تشربت هذه الاتفاقية من وكلات أنباء كردية أكدها اليوم وزير الخارجية ديدييه رايندرس".

وأضاف الخبر، نقلا عن وزير التعاون الإنمائي البلجيكي ألكساندر دي كرو: "علينا أن لا ندع هؤلاء الأطفال يموتون، فهؤلاء ستة أطفال بدون آباء، ليس هناك عذر للخيارات التي اتخذها أولياء أمورهم، ولا يمكن تبريرها، لكنها خيارات والديهم وليست خياراتهم، وسيتلقى كل طفل الدعم المناسب له عند وصوله إلى بروكسل".

يذكر أن الإدارة الذاتية بالمناطق الكردية بسوريا سلمت مؤخرا 14 طفلا من أطفال مقاتلي التنظيم إلى فرنسا وهولندا.

ويدور جدل داخل البلدان الأوروبية حول السماح بعودة عائلات المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش" لبلادهم الأصلية من عدمه.