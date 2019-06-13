بيان يتضمن معلومات جديدة بشأن حادثة خليج عمان

بيان من فرنتلاين: لا أنباء عن تلوث بحري من الناقلة فرنت ألتير

البيان: طاقم الناقلة يتألف من 11 روسيا وجورجي واحد و11 فلبينيا

البيان: الطاقم نقل من السفينة هيونداي دبي إلى سفينة تابعة للبحرية الإيرانية ثم إلى ميناء بندر عباس الإيراني