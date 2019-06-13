أنقرة: ما يجري في إدلب يثير قلقنا وأجرينا اتصالات حول إنهاء هجوم الجيش السوري

أعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الخميس، أن ما يحدث في إدلب من عمليات عسكرية ثير قلق تركيا وأن تركيا أجرت اتصالات مع روسيا حول إنهاء "هجمات الجيش السوري".