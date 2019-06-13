إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجنوب الإسرائيلي (بالفيديو والصور)

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، الخميس، إنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة سيدروت الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية الـ "13"، بأن صاروخا أطلق مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، وسقط على مستوطنة سيدروت المحاذية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات تذكر.

דוברות עיריית שדרות:



פגיעה ישירה במבנה בעיר שדרות.

אין נפגעים.

נגרם נזק.

ראש העיר בדרכו למקום. צוותי העירייה ערוכים בחמ"ל. pic.twitter.com/sgOR3aRGKj — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 13, 2019

وأكدت القناة العبرية أن الصاروخ أصاب مبنى في المستوطنة، دون وقوع أي إصابات بين المستوطنين، ودوت على أثر ذلك صافرات الإنذار.

ونقلت القناة العبرية على لسان عدد من المستوطنين في "سيدروت" القريبة من قطاع غزة، أن الصاروخ استهدف منزلا، دون وقوع إصابات تذكر، وبأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجنوب، من بينها مستعمرة شعار هنيغيف، في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الإنذار في مدينة #سديروت وغلاف غزة فالحديث يدور عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2019

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي:

عاجل متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وغلاف غزة، فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية.