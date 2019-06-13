ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يقدر زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران للاجتماع مع قادتها، لكنه يعتقد أن من السابق لأوانه الحديث عن إبرام واشنطن لاتفاق مع طهران.

وغرد "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا هم مستعدون ولا نحن أيضا".

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

​ولم تعكس زيارة رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، لطهران إلى الآن أي توقعات إيجابية بشأن اتفاق يقوم بحلحلة الأزمة المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على وقع الملف النووي.

وفي اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، قال مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، لآبي، إنه لا ينوي مراسلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن الأخير "غير جدير بالمراسلة".

وحذر آبي الذي وصل إلى طهران في الـ 12 من الشهر الحالي من مخاطر نشوب صراع في منطقة الشرق الأوسط، ودعا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في طهران، أمس، إيران للعب دور إيجابي لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.