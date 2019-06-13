ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

وغرد "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا هم مستعدون ولا نحن أيضا".
While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019
ولم تعكس زيارة رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، لطهران إلى الآن أي توقعات إيجابية بشأن اتفاق يقوم بحلحلة الأزمة المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على وقع الملف النووي.
وحذر آبي الذي وصل إلى طهران في الـ 12 من الشهر الحالي من مخاطر نشوب صراع في منطقة الشرق الأوسط، ودعا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في طهران، أمس، إيران للعب دور إيجابي لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)