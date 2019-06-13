البنتاغون: لا نسعى للصراع لكننا سندافع عن قواتنا ومصالحنا حول العالم وسنحمي التجارة العالمية

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها ومصالحها حول العالم مشيرا إلى أن واشنطن"لا تسعى للصراع".

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إن "هجمات إيران المتكررة في المنطقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وهجوما على حرية الملاحة".

2 of 4: Iran’s continued unprovoked attacks in the region are a threat to international security and peace and an assault against freedom of navigation on the open seas. — Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) June 13, 2019

وأضاف: "بينما لا نسعى إلى الصراع، فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستدافع عن قواتنا ومصالحنا حول العالم. وسنحمي التجارة العالمية".

4 of 4: As @SecPompeo said earlier today, the focus of the US government is on diplomacy to drive a comprehensive agreement that fosters peace and security. — Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) June 13, 2019

وتابع: "كما قال الوزير بومبيو في وقت سابق، فإن تركيز الحكومة الأمريكية هو على الدبلوماسية لدفع اتفاق شامل يعزز السلام والأمن".

كانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

وقال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، لـ"سبوتنيك"، إنه من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه نشوب حريق، نجم عن اعتداء.

وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.