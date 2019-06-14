الجيش الأمريكي ينشر تسجيلا مصورا يقول إنه للحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغما من ناقلة يابانية في خليج عمان

استطاع الجيش الأمريكي من التقاط لحظة قيام بحارة إيرانيين بإزالة لغم لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية التابعة لشركة كوكوكا سانغيو، التي تعرضت للهجوم في خليج عمان.

ونشر الجيش الأمريكي أمس الخميس تسجيلا مصورا قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط التي تعرضتا لهجمات فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس، بحسب رويترز.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد نقلت عن وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط، اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز، يابانية، وتعود لشركة كوكوكا سانغيو، ومقرها طوكيو"، مضيفا أنه وجه المسؤولين بجمع المعلومات حول الهجوم.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن "هذا رأي الحكومة الأميركية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة".

كما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الخميس إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في أن إيران هي المسؤولة عن هذا الحادث.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم إن بلادة تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات.

كما رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم، بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي "لا أساس له" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس.