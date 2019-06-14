بوتين يحضر اجتماع قادة منظمة شنغهاي في العاصمة القرغيزية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة، إلى قصر رئاسة جمهورية قرغيزيا.

وأتى بوتين إلى قصر علاء أرتشا في العاصمة القرغيزية بشكيك للانضمام إلى اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

ويُتوقع أن يصدر عن اجتماع قمة منظمة شنغهاي في بشكيك بيان حول مواصلة تطوير المنظمة وتأكيد مواقف الدول الأعضاء من القضايا الإقليمية والدولية.

وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها 8 دول، الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وحصلت 4 دول، منغوليا وإيران وأفغانستان وبيلاروسيا، على صفة المراقب. وهناك 6 شركاء حوار مع المنظمة، سري لانكا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال.