الهند تقترح عقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب

اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب.

بشكيك- سبوتنيك. وقال مودي في كلمته أمام القمة: "لقد زرت سريلانكا يوم الأحد الماضي، وزرت كنيسة أنطونيا ورأيت آثار العمل الإرهابي الذي وقع في ذلك المكان. إنه شيء بشع… يجب أن تتحمل الدول التي تدعم وتمول الإرهاب المسؤولية".

وأضاف مودي: "الهند تدعو لعقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب".

وتترأس قرغيزستان في عام 2019 منظمة شنغهاي للتعاون. واستضافت حتى الآن، اجتماعات لوزراء الدفاع وأمناء مجالس الأمن في دول منظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى المنتدى الثاني للمرأة في دول منظمة شنغهاي للتعاون. وفي الفترة 13-14 يونيو/ حزيران 2019، ستعقد في بشكيك قمة رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان.

وفي 9 يونيو 2017، حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".

ويقع مقر الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.